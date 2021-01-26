(للإيجار)
|للايجار شقه مفروشه بمدينه نصر بموقع متميز بجوار سيتي ستارز مباشره دور أرضي مكونه من2نوم-ريسبشن- حمام مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات بفرش جديد مطلوب فاليوم 65 0جنيه للمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081519
90,000 جنيه
99,000 جنيه
185,000 جنيه
226,000 جنيه
205,000 جنيه
182,000 جنيه
110,000 جنيه
160,000 جنيه
اتصل
اتصل
185,000 جنيه
126,000 جنيه
183,000 جنيه
418,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
250 جنيه