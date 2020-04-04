للايجار شقق العقيله

(للإيجار)
|للايجار شقق تشطيب سوبر ديلوكس العقيله 3 غرف منهم 1 ماستر + غرفه خاد + 3 حمام + صاله + مطبخ 🔵/ و شقق تشطيب ديلوكس العقيله 3 غرف كلهم ماستر + غرفه+ 4 حمام + صاله + مطبخ مساحات كبيره ستلايت مركزي سخان مركزي انترنت 🔵 وشقه 4 غرف منهم 1 ماستر + غرفه خادمه+ 3 حمام + صاله + مطبخ مساحات كبيره 🔵/ و شقق تشطيب ديلوكس العقيله 2 غرفه منهم 1 ماستر + غ خ + 2 حمام + صاله + مطبخ 🔵 للايجار فيلا جديده سوبر ديلوكس العقيله دورين ونصف وسرداب مصعد 4 غرف وغسايق و غ خ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابومصطفي
|التليفون:
|94495953
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|العنوان:
|- العقيله
الأحمدي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057305
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