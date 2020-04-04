للايجار شقق العقيله

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الكويت (الأحمدي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
‏‎للايجار شقق تشطيب سوبر ديلوكس العقيله 3 غرف منهم 1 ماستر + غرفه خاد + 3 حمام + صاله + مطبخ 🔵‏‎/ و شقق تشطيب ديلوكس العقيله 3 غرف كلهم ماستر + غرفه+ 4 حمام + صاله + مطبخ مساحات كبيره ستلايت مركزي سخان مركزي انترنت 🔵 وشقه 4 غرف منهم 1 ماستر + غرفه خادمه+ 3 حمام + صاله + مطبخ مساحات كبيره ‏🔵‎/ و شقق تشطيب ديلوكس العقيله 2 غرفه منهم 1 ماستر + غ خ + 2 حمام + صاله + مطبخ 🔵 للايجار فيلا جديده سوبر ديلوكس العقيله دورين ونصف وسرداب مصعد 4 غرف وغسايق و غ خ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابومصطفي
التليفون: 94495953

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العنوان: - العقيله
الأحمدي -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/4/2020
رقم الإعلان: 2057305
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صورة الاعلان: للايجار شقق وادوار العقيله - في الأحمدي الكويت

للايجار شقق وادوار العقيله

(للإيجار)

- في الأحمدي الكويت

للايجار شققه العقيله 3 غرف منهم 1 ماستر + غرفه خادمه + 3 حمام + صاله + مطبخ تلفون 94495953.
العنوان:

الأحمدي - الكويت
القسم: 

اتصل

4/4/2020
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