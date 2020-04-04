للايجار شقق العقيله

‏‎للايجار شقق تشطيب سوبر ديلوكس العقيله 3 غرف منهم 1 ماستر + غرفه خاد + 3 حمام + صاله + مطبخ 🔵‏‎/ و شقق تشطيب ديلوكس العقيله 3 غرف كلهم ماستر + غرفه+ 4 حمام + صاله + مطبخ مساحات كبيره ستلايت مركزي سخان مركزي انترنت 🔵 وشقه 4 غرف منهم 1 ماستر + غرفه خادمه+ 3 حمام + صاله + مطبخ مساحات كبيره ‏🔵‎/ و شقق تشطيب ديلوكس العقيله 2 غرفه منهم 1 ماستر + غ خ + 2 حمام + صاله + مطبخ 🔵 للايجار فيلا جديده سوبر ديلوكس العقيله دورين ونصف وسرداب مصعد 4 غرف وغسايق و غ خ