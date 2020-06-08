للايجار شقة من فيلا بمشرف تشطيب جديد شارع عام موقع مميز مساحات كبيرةجدا سي

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تفاصيل الإعلان
للايجار شقة من فيلا بمشرف تشطيب جديد شارع عام موقع مميز مساحات كبيرةجدا سيراميك سنترال 3غرف نوم منهم ماستر مع غرفه تبديل صاله كبيرة جدا 5في 12 مع حمام ضيوف صالون مطبخ مجهز كبير مع مخزن غرفه عامله 4حمام ايجار 650 دك للمراجعة 97360088
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد الوالي
التليفون: 97360088

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العنوان: مشرف- مشرف
حولي -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: 650 دينار
تاريخ الإعلان: 8/6/2020
رقم الإعلان: 2060388
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صورة الاعلان: للايجار دور وربع من فيلا بمشرف أول بدون مصعد مدخل خاص قرب الخدمات سيراميك س - في حولي الكويت

للايجار دور وربع من فيلا بمشرف أول بدون مصعد مدخل خاص قرب الخدمات سيراميك س

(للإيجار)

- في حولي الكويت

للايجار دور وربع من فيلا بمشرف أول بدون مصعد مدخل خاص قرب الخدمات سيراميك سنترال مساحات كبيرة 3غرف ن.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

550 دينار

8/6/2020
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