للايجار شقة من فيلا بمشرف تشطيب جديد شارع عام موقع مميز مساحات كبيرةجدا سي

(للإيجار)
|للايجار شقة من فيلا بمشرف تشطيب جديد شارع عام موقع مميز مساحات كبيرةجدا سيراميك سنترال 3غرف نوم منهم ماستر مع غرفه تبديل صاله كبيرة جدا 5في 12 مع حمام ضيوف صالون مطبخ مجهز كبير مع مخزن غرفه عامله 4حمام ايجار 650 دك للمراجعة 97360088
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد الوالي
|التليفون:
|97360088
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|العنوان:
|مشرف- مشرف
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650 دينار
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060388
(للإيجار)- في حولي الكويت
550 دينار