للايجار شقة من فيلا بمشرف تشطيب جديد شارع عام موقع مميز مساحات كبيرةجدا سي

للايجار شقة من فيلا بمشرف تشطيب جديد شارع عام موقع مميز مساحات كبيرةجدا سيراميك سنترال 3غرف نوم منهم ماستر مع غرفه تبديل صاله كبيرة جدا 5في 12 مع حمام ضيوف صالون مطبخ مجهز كبير مع مخزن غرفه عامله 4حمام ايجار 650 دك للمراجعة 97360088