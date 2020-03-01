للايجار شقة مفروشة بموقع مميز بمدينه نصر اول عباس العقاد

(للإيجار)
|متاح الآن من #المالك_مباشره #شقه_مفروشه_للايجار فرش #مجدد تشطيب #سوبر_لوكس #مكيفه بالكامل بجميع الكماليات 3 شاشات ال سي دي ميكرويف كولدير 2نوم 2ريسبشن دور تاني 2 اسانسير مدخل #شيك بين اول #عباس_العقاد وأول #مكرم_عبيد امام #ميدان الساعه اليوم ٥٠٠ج والشهر ١٠الاف ج فقط مرحبا #بالوسطاء للاستعلام والصور فون أو واتساب أو فايبر 01111448832
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م
|التليفون:
|01111448832
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054729
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