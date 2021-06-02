(للإيجار)
|للايجار شقة مفروشة بمدينة نصر على طريق النصر بعباس العقاد يوجد بها انترنت و أمن 24 ساعة 2نوم ورسيبشن ومطبخ وحمام مكيفة بالكامل بجميع الكماليات والأجهزة الكهربائية فرش جديد وبرج جديد وبسعر لقطه مطلوب فاليوم600 والشهر 11000 الحق انتهز الفرصه واتصل بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095904
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