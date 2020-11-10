(للإيجار)
|للايجار شقة مفروشة امام ميدان الساعة بين عباس العقاد ومكرم عبيد مدينة نصر 2نوم 2ريسبشن مطبخ كامل فرش جديد مكيفة بالكامل بجميع الكماليات اليوم 450ج والشهر 7500 للاستعلام 01113240072 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01113240072
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071950
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