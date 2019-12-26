للايجار شقة في حطين تشطيب جديد موقع مميز سيراميك سنترال مساحات كبيرة موقع م

(للإيجار)
|للايجار شقة في حطين تشطيب جديد موقع مميز سيراميك سنترال مساحات كبيرة موقع مميز ستالايت فلتر شفاط مركزي 3غرف نوم منهم ماستر صاله كبيرة مطبخ مجهز غرف عامله 4حمام ايجار 500دك للمراجعة 97360088
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد الوالي
|التليفون:
|97360088
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|العنوان:
|حطين- حطين
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 دينار
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046751
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