للايجار شقة غرفتين وصاله ومجلس مطلة علي البحر في خورفكان

للايجار شقة غرفتين وصالة ومجلس تكييف مركزي بركنات بناية حديثة مطلة بالكامل علي البحر كورنيش خورفكان For rent a two-bedroom apartment, a hall, and a central air-conditioning board, in the corners of a modern building, fully overlooking the sea, Khorfakkan Corniche