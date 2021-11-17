للايجار شقة غرفتين وصاله ومجلس مطلة علي البحر في خورفكان

(للإيجار)
|للايجار شقة غرفتين وصالة ومجلس تكييف مركزي بركنات بناية حديثة مطلة بالكامل علي البحر كورنيش خورفكان For rent a two-bedroom apartment, a hall, and a central air-conditioning board, in the corners of a modern building, fully overlooking the sea, Khorfakkan Corniche
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حسن
|التليفون:
|0528477781
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|العنوان:
|كورنيش خورفكان- خورفكان
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40 درهم
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111808
22 درهم
825,000 درهم