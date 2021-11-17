للايجار شقة غرفة وصاله علي البحر كورنيش خورفكان

(للإيجار)
|للايجار شقة غرفه وصاله وحمام ومطبخ مساحة كبيرة تكييف مركزي مع توافر بركنات ايجار سنوي ودفع شهري بناية حديثه For rent an apartment, a room, a hall, a bathroom, a kitchen, a large area, central air conditioning, with the availability of parking spaces, annual rent and monthly payment, a modern building
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حسن
|التليفون:
|0528477781
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|العنوان:
|كورنيش خورفكان- خورفكان
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|22 درهم
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111809
40 درهم
825,000 درهم