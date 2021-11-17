للايجار شقة غرفة وصاله علي البحر كورنيش خورفكان

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للايجار شقة غرفه وصاله وحمام ومطبخ مساحة كبيرة تكييف مركزي مع توافر بركنات ايجار سنوي ودفع شهري بناية حديثه For rent an apartment, a room, a hall, a bathroom, a kitchen, a large area, central air conditioning, with the availability of parking spaces, annual rent and monthly payment, a modern building
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حسن
التليفون: 0528477781

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كورنيش خورفكان- خورفكان
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 22 درهم
تاريخ الإعلان: 17/11/2021
رقم الإعلان: 2111809
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للايجار شقة غرفتين وصاله ومجلس مطلة علي البحر في خورفكان - في الشارقة الإمارات

للايجار شقة غرفتين وصاله ومجلس مطلة علي البحر في خورفكان

(للإيجار)

- في الشارقة الإمارات

للايجار شقة غرفتين وصالة ومجلس تكييف مركزي بركنات بناية حديثة مطلة بالكامل علي البحر كورنيش خورفكان .
القسم: 

40 درهم

17/11/2021
صورة الاعلان: للبيع شقة 3 غرف بالخان - في الشارقة الإمارات

للبيع شقة 3 غرف بالخان

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

للبيع شقة بالشارقة الخان مساحة 152 متر 3 غرف وصالة اطلالة خلفية مفتوحة وجانبية للبحر مطلوب 825 ال.
القسم: 

825,000 درهم

11/10/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager