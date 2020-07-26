للايجار شبرا واسعة فى الصناعية 11 الشارقة السعر 45000 درهم

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للايجار شبرا واسعة فى الصناعية 11 الشارقة السعر 45000 درهم - في الشارقة الإمارات

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للايجار شبرا واسعة فى الصناعية 11 الشارقة المساحة 2600 قدم مربع = 241,55 متر مربع الايجار المطلوب 45000 درهم ALJADWAL REAL ESTSTE 0524297621 or rent spacious warehouse industrial 11 sharjah Area 2600 sq.ft = 241.55 Square Meters price 45000 DHS ALJADWAL REAL ESTSTE 0524297621
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal real estate
التليفون: 05024297621

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العنوان: - الصناعية 11
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 45,000 درهم
تاريخ الإعلان: 28/7/2020
رقم الإعلان: 2063983
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