للايجار شبرا واسعة فى الصناعية 11 الشارقة السعر 45000 درهم

(للإيجار)
|للايجار شبرا واسعة فى الصناعية 11 الشارقة المساحة 2600 قدم مربع = 241,55 متر مربع الايجار المطلوب 45000 درهم ALJADWAL REAL ESTSTE 0524297621 or rent spacious warehouse industrial 11 sharjah Area 2600 sq.ft = 241.55 Square Meters price 45000 DHS ALJADWAL REAL ESTSTE 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|05024297621
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|العنوان:
|- الصناعية 11
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|45,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063983
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