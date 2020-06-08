للايجار دور من فيلا راقيه الفنيطيس أول مصعد مساحات كبيرة موقع مميز تشطيب سو

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
للايجار دور من فيلا راقيه الفنيطيس أول مصعد مساحات كبيرة موقع مميز تشطيب سوبر ديلوكس تكييف ستالايت فلتر شفاط مركزي كتبات بالطوافه 4غرف نوم منهم2 ماستر صاله كبيرة حمام ضيوف صالون مطبخ مجهز غرفه عامله غرفه غسيل 5حمام ايجار 750دك للمراجعة 97360088
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد الوالي
التليفون: 97360088

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: فنيطيس- فنيطيس
مبارك الكبير -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: 750 دينار
تاريخ الإعلان: 8/6/2020
رقم الإعلان: 2060389
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للايجار شقة من فيلا بمشرف تشطيب جديد شارع عام موقع مميز مساحات كبيرةجدا سي

للايجار شقة من فيلا بمشرف تشطيب جديد شارع عام موقع مميز مساحات كبيرةجدا سي

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للايجار شقة من فيلا بمشرف تشطيب جديد شارع عام موقع مميز مساحات كبيرةجدا سيراميك سنترال 3غرف نوم منهم.
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8/6/2020
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للايجار شقق العقيله

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13/3/2020
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