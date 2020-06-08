للايجار دور من فيلا راقيه الفنيطيس أول مصعد مساحات كبيرة موقع مميز تشطيب سو

(للإيجار)
|للايجار دور من فيلا راقيه الفنيطيس أول مصعد مساحات كبيرة موقع مميز تشطيب سوبر ديلوكس تكييف ستالايت فلتر شفاط مركزي كتبات بالطوافه 4غرف نوم منهم2 ماستر صاله كبيرة حمام ضيوف صالون مطبخ مجهز غرفه عامله غرفه غسيل 5حمام ايجار 750دك للمراجعة 97360088
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد الوالي
|التليفون:
|97360088
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|العنوان:
|فنيطيس- فنيطيس
مبارك الكبير - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750 دينار
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060389
650 دينار
550 دينار
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