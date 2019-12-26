(للإيجار)
|للايجار دور من فيلا بغرب مشرف أول مصعد مساحات كبيرة جدا سيراميك سنترال قرب الخدمات موقع مميز 5غرف نوم صاله كبيرة جدا مطبخ مجهز غرفه عامله غرفه مخزن بلكونه 4حمام ايجار 900دك للمراجعة 97360088
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد الوالي
|التليفون:
|97360088
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مشرف- مشرف
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 دينار
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046748
(للإيجار)- في حولي الكويت
750 دينار
(للإيجار)- في حولي الكويت
850 دينار
(للإيجار)- في حولي الكويت
550 دينار
(للإيجار)- في حولي الكويت
450 دينار
(للإيجار)- في حولي الكويت
500 دينار
(للإيجار)- في حولي الكويت
500 دينار
(للإيجار)- في حولي الكويت
450 دينار
(للإيجار)- في حولي الكويت
170 دينار
(للإيجار)- في حولي الكويت
650 دينار
(للإيجار)- في حولي الكويت
700 دينار
(للإيجار)- في حولي الكويت
800 دينار
(للإيجار)- في حولي الكويت
750 دينار