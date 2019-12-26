(للإيجار)
|للايجار دور من فيلا بسلوي ثاني بدون مصعد سيراميك سنترال مساحات كبيرة مجدده بالكامل 4غرف نوم منهم ماستر صاله كبيرة مطبخ مجهز غرف عامله 3حمام ايجار 450دك للأجانب ومقمين للمراجعة 97360088
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد الوالي
|التليفون:
|97360088
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|العنوان:
|سلوى- سلوى
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450 دينار
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046747
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