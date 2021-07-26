(للإيجار)
|للايجار تويوتا هاي اس 13-15 راكب الباصات مكيفة ومعقمه ومزود بشبكه للحقائب بتكلفة مميزة لنقل العملاء من المواقع او الشركات او البنوك او المطارات مهما كانت الجهه هنوفرلك التوصيله المناسبه مهما كان الاعداد للحجز والاستعلام 01121759535
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01121759535
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|العنوان:
|4 عباس العقاد - مدينه نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100644
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