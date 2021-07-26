للايجار تويوتا هاي اس 13-15 راكب الباصات مكيفة ومعقمه ومزود بشبكه للحقائب بتكلفة مميزة لنقل العملاء من المواقع او الشركات او البنوك او المطارات مهما كانت الجهه هنوفرلك التوصيله المناسبه مهما كان الاعداد للحجز والاستعلام 01121759535