(للإيجار)
|للايجار بيت شعبي مدخل خاص مجدد في الشهامه الجديده / حوش صغير/ يتكون من عدد ٣ غرف ماستر ومجلس كبير ومطبخ كبير وغرفة خادمه. موثق مطلوب 100الف درهم للتواصل :- محمد عوض 0527333157 للتواصل:- اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الشهامه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056541
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل