للايجار بالمعادى للسكن او الشركات بالتكيف والمطبخ

(للإيجار)
|شقه سوبرلوكس للايجار 2غرفه 2ريسبشن به مطبخ وتكيف اسانسير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سامى
|التليفون:
|+201110842908
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|العنوان:
|الالسلكي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059578
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