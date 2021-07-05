(للإيجار)
|للايجار استديو مفروش بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار مول سيتي ستارز وسيتي سنتر مكون من (غرفه نوم وريسبشن – وحمام- ومطبخ امريكي ) فرش راقي تشطيب هاي ديلوكس برج فخم مدخل شيك أمن 24 ساعه وبسعرمغري لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 1000 والشهر15000 للحجز والأستفسار يمكنك الاتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098973
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