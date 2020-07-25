(للإيجار)
|للايجارمجمع سكني +تعليمي في البغدادية الغربيه المساحه5000متر مربع يحتوى على مكاتب اداريه +عياده طبيه +صاله طعام +مكتبه عامه +معمل حاسب آلي +حمامات +مطعم مجهز بالكامل + ملاعب رياضية و مسبح للاستفسار : 0553445900 0504500858
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|صقر للمقاولات
|التليفون:
|966553445900
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|العنوان:
|جده البغداديه الغربيه- جده حي البغداديه
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063756
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1 ريال
150 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
4,400 ريال
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14,264 ريال
14,264 ريال
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