للايجارقطعتين أرض فى الصناعية 11 بها مكاتب وكهرباء الشارقة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للايجارقطعتين أرض فى الصناعية 11 بها مكاتب وكهرباء الشارقة - في الشارقة الإمارات

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اتصل بأبو معاذ 0524297621 للايجار أرض فى الصناعية 11 مصورة بمساحة 42000 قدم مربع مكونة من:- قطعة 21000 قدم مربع+ قطعة 21000 قدم مربع على نفس الارض بها حوطتينن مسورات كل وحدة نها مكتبين ومطبخ وحمام يوجد لدينا شبرا اخرى ALJADWAL REAL ESTATE Contact Abu Moaz 0524297621 For rent big land in the industrial 11 areas of 42,000 square feet consisting of 21000 square feet + 21,000 square feet 3,901.9 Square Meters two lands are separate from the other Each unit has two offices, a kitche
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal real estate
التليفون: 05024297621

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العنوان: - الصناعية 11
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500,000 درهم
تاريخ الإعلان: 21/7/2020
رقم الإعلان: 2063516
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