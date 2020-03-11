للايجارفيلا5غرف فى مدينة الشامخه منفصله بها حوش كبير

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للايجارفيلا سكنية فى مدينة الشامخه منفصله بها حوش كبير ومواقف سياره وتتكون من ٢ مجلس وصاله وعدد 5غرف ماستر ومطبخ رءيسى ومطبخ تحضيرى وغرفة خدامه وغرفة غسيل الايجار السنوي ( 130.000 درهم ) للتواصل :- محمد 0527333151 للتواصل اليازية 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055713
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف نوم في منطقة المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف نوم في منطقة المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف نوم في منطقة المشرف أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم - غرفة طعام / معيشة - م.
القسم: 

اتصل

11/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا أول ساكن على زاوية في ياس إيكرز أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا أول ساكن على زاوية في ياس إيكرز أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا أول ساكن على زاوية في ياس إيكرز أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : صالة طعام - صال.
القسم: 

اتصل

11/3/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة جنوب الشامخة موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا سكنية منطقة جنوب الشامخة موقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا سكنية منطقة جنوب الشامخة موقع مميز المساحه 120×100 الفيلا تتكون من دورين وملحق متصل بالفي.
القسم: 

اتصل

11/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف على شارع عام في منطقة الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف على شارع عام في منطقة الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف على شارع عام في منطقة الشامخة أبوظبي الفيلا مكونة من : 7 غرف نو م- مجلس - صالة - م.
القسم: 

اتصل

11/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا على زاوية وشارعين في منطقة المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا على زاوية وشارعين في منطقة المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا على زاوية وشارعين في منطقة المرور أبوظبي الفيلا تقع على زاوية وشارعين مكونة من : 3 شقق :.
القسم: 

اتصل

11/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف على زاوية في مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف على زاوية في مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف على زاوية في مدينة خليفة أبوظبي فيلا تقع على زاوية وشارعين مكونة من : 5 غرف نوم - .
القسم: 

اتصل

11/3/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا الرئيسية مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صالتين .
القسم: 

اتصل

11/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة خليفة أبوظبي مجمع 6 فلل مميز وفخم كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - غرفة عا.
القسم: 

اتصل

11/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا مميزة في منطقة المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا مميزة في منطقة المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا مميزة في منطقة المرور أبوظبي فيلا سكنية مقسمة الي 3 شقق كل شقة تتكون من : غرفتين نوم - .
القسم: 

اتصل

9/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 10 غرف ماستر في مدينة الرياض أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 10 غرف ماستر في مدينة الرياض أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 10 غرف ماستر في مدينة الرياض أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين نوم ماستر- مجلس.
القسم: 

اتصل

9/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فلتين يقع علي زاوية شوارعين كل فيلا مكونة من : ط.
القسم: 

اتصل

9/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 10 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 10 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 10 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 10 فلل تم تقسيمهم الى 20 فيلا كل فيلا مكونة من .
القسم: 

اتصل

9/3/2020
صورة الاعلان: للبيع. مجمع 3 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. مجمع 3 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. مجمع 3 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا الرئيسية مكونة من : 7 غرف نوم - مجلسين - صالت.
القسم: 

اتصل

9/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف على شارعين في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف على شارعين في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف على شارعين في مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا على شارعين مكونة من : طابق أرضي : غرف.
القسم: 

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: للايجار فيلا جديده اول ساكن منطقة الرياض ( جنوب الشامخة ) سبع غرف نوم - في أبو ظبي الإمارات

للايجار فيلا جديده اول ساكن منطقة الرياض ( جنوب الشامخة ) سبع غرف نوم

(للإيجار)

- في أبو ظبي الإمارات

للايجار فيلا سكنية منطقة الرياض ( جنوب الشامخة ) سبع غرف نوم الفيلا تتكون من دورين وملحق ويوجد بها .
القسم: 

اتصل

8/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager