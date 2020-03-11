للايجارفيلا5غرف فى مدينة الشامخه منفصله بها حوش كبير

(للإيجار)
|للايجارفيلا سكنية فى مدينة الشامخه منفصله بها حوش كبير ومواقف سياره وتتكون من ٢ مجلس وصاله وعدد 5غرف ماستر ومطبخ رءيسى ومطبخ تحضيرى وغرفة خدامه وغرفة غسيل الايجار السنوي ( 130.000 درهم ) للتواصل :- محمد 0527333151 للتواصل اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055713
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(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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