(للبيع)
|للامراء فقط شقه 350م 2018بم نصر للاسر الراقيه والامراء العرب والاجانب تحفه معماريه بتصميمات فريده من نوعها بمصطفى النحاس الرئيسى خطوات لعباس العقاد والطيران بمساحه اجماليه 350متر بعماره 2018وبمدخل فندقى بكاميرات مراقبه وامن 24ساعه واجهه بحريه قبليه فيو مفتوح لجميع الجهات طابق 11 2مصعد تقسيمه رائعه غرفه نوم رئيسيه بدرسنج روم وحمام خاص مساحه تقريبا 45م وغرفتين مع ليفنج روم ومطبخ 25متر ورسبش يسع 5قطع تشطيبات خاصه من الرخام الهندى والمستورد والبورسلين الاسبانى ودهانات وسبوت لايت وستاير بالريموت ك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود المحرزى
|التليفون:
|01006999133
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,750,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064699
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