للامان امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|دلوقتى تقدر تمتلك شقتك فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية الجديدة وتحس بالامان لاسرتك واستمتع باكبر جراج تحت الارض لضمان اقصى حدود من الخصوصية والرفاهية وشقتك 144م(3غرف +2حمام +ريسبشن+مطبخ +تراس) واستمتع بخدمات الرفاهيه مطاعم وكافيهات ونادى رياضى وغيرها كلمنا الان على01279885336 الحق العرض لفتره محددة خصم 10%
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورهان
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|188,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061298
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