للامان امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للامان امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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دلوقتى تقدر تمتلك شقتك فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية الجديدة وتحس بالامان لاسرتك واستمتع باكبر جراج تحت الارض لضمان اقصى حدود من الخصوصية والرفاهية وشقتك 144م(3غرف +2حمام +ريسبشن+مطبخ +تراس) واستمتع بخدمات الرفاهيه مطاعم وكافيهات ونادى رياضى وغيرها كلمنا الان على01279885336 الحق العرض لفتره محددة خصم 10%
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نورهان
التليفون: 01279885336

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 188,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/6/2020
رقم الإعلان: 2061298
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صورة الاعلان: امتلك شقتك بكمبوند ارمونيا بالعاصمة الاداراية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك بكمبوند ارمونيا بالعاصمة الاداراية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتلك بكمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية الجديدة بالرفاهية والرقى فى تصميم شقتك 150م(3غرف+2حمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

186,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: استثمر بأفضل المشاريع فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استثمر بأفضل المشاريع فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمر الان فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك فى كمبوند ارمونيا188م( غرفتين +حمام+ريسبشن +مطلخ +تراس) .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

206,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: استمتع بحياة جديدة فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استمتع بحياة جديدة فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى شقتك واستمتع بحياة جديدة وحقق الرفاهية الى بتحلم بيه شقتك 194م (3غرف+2حمام +ريسبشن +مطبخ +تراس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

411,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك باقل مقدم وبدون الفوائد فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك باقل مقدم وبدون الفوائد فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتى تقدر تشترى شقتك فى العاصمة الادارية بكمبوند ارمونيا باقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وشق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

226,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: استمتع بالتصميم الايطالى فى كمبوند ارمونيا العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استمتع بالتصميم الايطالى فى كمبوند ارمونيا العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى شقتك فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية الجديدة على التصميم الايطالى واقصى حدودو من الرقى وال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

236,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: خليك اول من يستثمر فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خليك اول من يستثمر فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اسكن فى العاصمة الاداراية جوه كمبوند ارمونيا وخليك جمب الطرق الريئسية والدائرى واشترى شقتك 141م(3غرف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

226,000 جنيه

22/6/2020
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صورة الاعلان: خليك اول من يستثمر فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خليك اول من يستثمر فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اسكن فى العاصمة الاداراية جوه كمبوند ارمونيا وخليك جمب الطرق الريئسية والدائرى واشترى شقتك 186م(3غرف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

236,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: التميز والرقى فى قلب العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

التميز والرقى فى قلب العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى دلوقتى شقتك فى افضل الاحياء الموجودة فى العاصمة الادارية كمبوند ارمونيا والاستمتاع بالتصميمات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

466,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: العاصمة الجديدة هتعيشك الاجواء الاوروبية - في القاهرة مصر

العاصمة الجديدة هتعيشك الاجواء الاوروبية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك وسط الاجواء الاوروبية واتميز بالرقى فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية الجديدة وشقتك172م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,600 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: اشترى شقتك فى كمبوند ارمونيا- - في القاهرة مصر

اشترى شقتك فى كمبوند ارمونيا-

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتى تقدر تشترى شقتك فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية الجديدة وجهتك لتجربة فريدة من نوعها بمنطق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع تقع بين شارعين رئيسين فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع تقع بين شارعين رئيسين فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate بين شارعين رئيسين امام شارع رئيسى عرضه 80 م ومن الخلف شارع عرضه 60 م .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

217,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك وسط اجمل المساحات الخضراء فى تاون جيت - في القاهرة مصر

امتلك شقتك وسط اجمل المساحات الخضراء فى تاون جيت

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

استمتع باجمل المساحات الخضراء وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وخليك قريب من مطار العاصمة والمدينة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

427,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: بتحب التسوق كل يوم تعالى امتلك شقتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

بتحب التسوق كل يوم تعالى امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اعمل شوبينج كل يوم وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من اضخم المولات التجارية وكافيهات والمطاعم و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

288,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك قريب من منطقة خدماتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك قريب من منطقة خدماتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قريب من منطقة خدماتك امتلك شقتك فى تاون جيت ع بعد دقائق من مطار العاصمة وفندق الماسة وعالم ديزنى 230.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

243,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة ع اجمل لاند سكيب فى كمبوند Town Gate - في القاهرة مصر

امتلك شقة ع اجمل لاند سكيب فى كمبوند Town Gate

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate ع اجمل لاند سكيب باجمل حديقة 65 م مجانا قريب من كل خدماتك حمامات سباح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

193,000 جنيه

21/6/2020
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