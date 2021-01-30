للاستقدام شغالات منزلية سرعه وانجاز

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تفاصيل الإعلان
للاستقدام من الفلبين كينيا اوغندا بنجلاديش باكستان بورنداي مكتب صادرة نجد للاستقدام مكتب مرخص ومعتمد من مساند ووزارة العمل ترخيص رقم 4001846 نستقدم من كينيا الفلبين اوغندا بنجلاديش باكتسان بورنداي سرعه وانجاز للتواصل على الواتس 0540076284
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجابر للتسويق
التليفون: 0540076284

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 30/1/2021
رقم الإعلان: 2082036
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعلية المتطورة

شاشات العرض التفاعلية المتطورة

(للبيع)

شاشات العرض التفاعلية هي شاشات تستخدم في عرض الفيديوهات والصور والانيميشن في المعارض والمؤتمرات وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة

كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة

(للبيع)

كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DE.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: تاغات لمنع سرقة الملابس

تاغات لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

لراحة بالك وانت داخل متجرك اتينا اليكم وبسعر مناسب تاغات بوابات الإنذارالتي تكون على شكل دائري توض.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: زيت ذرة اوكرانى للبيع يحطم الاسعار

زيت ذرة اوكرانى للبيع يحطم الاسعار

(للبيع)

اقدم لكم عرض مميز زيت ذرة صافي درجة اولى صحي غير مهدرج من أوكرانيا بسعر منافس. لاتفكر كثيرا واتصل ب.
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: دجاج برازيلى للبيع باعلى جودة واقل سعر

دجاج برازيلى للبيع باعلى جودة واقل سعر

(للبيع)

يسرنى ان اقدم لكم هذا العرض المميز دجاج برازيلي مجمد درجة اولى جميع الاحجام يصلح لكل انواع الطبخ دج.
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: اندومى مستورد للبيع بجميع الطعوم

اندومى مستورد للبيع بجميع الطعوم

(للبيع)

يسعدنى ان اقدم لكم اندومى مستورد بسعر ممتاز للبيع ايسر واطيب طعام لكافة الاعمار يوجد جميع الطعوم بطع.
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

اتصل

30/1/2021
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صورة الاعلان: تصميم تطبيقات االهواتف الذكيه | شركة تك سوفت للحلول الذكيه

تصميم تطبيقات االهواتف الذكيه | شركة تك سوفت للحلول الذكيه

(للبيع)

نحن رواد في تصميم وبرمجة مواقع الانترانت الاحترافية نستخدم أحدث وافضل التصاميم الجذابة واحدث التقني.
العنوان:

الرياض - السعودية

200 ريال

29/1/2021
صورة الاعلان: جهاز مناداة التمريض للمستشفيات

جهاز مناداة التمريض للمستشفيات

(للبيع)

وصف الإعلان جهاز مناداة التمريض للمستشفيات من أجل خدمة أرقى ومن أجل راحة المرضى وتنظيم أكبر لطاقم ال.

1 ريال

28/1/2021
صورة الاعلان: بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات

بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات

(للبيع)

:نتميز بكفاءة منتجاتنا مع الضمان وخدمة الصيانة تتمتع بكثير من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة للحضور والانصراف

اجهزة البصمة للحضور والانصراف

(للبيع)

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعمل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

جهاز البيجر هو حل دقيق للتواصل المباشر مع النادل لتفادى ضغط العمل وامكانية حدوث اخطاء فى الطلبات . .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: الحواجز والبوابات المعدنية المتحركة

الحواجز والبوابات المعدنية المتحركة

(للبيع)

تتميز البوابات المعدنية المتحركه بسهوله تحريكها من مكان لاخر وذلك بواسطة عجلات خاصة لسهولة الحركه ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/1/2021
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحرارة

جهاز قياس درجة الحرارة

(للبيع)

الان تستطيع بكل بساطة قياس درجة حرارة الجسم فى اى مكان باستخدام تيرموميتر ديجيتال مزود بشاشة رقمية.

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

لان حمايتك هى اولويتنا واهتمامنا ومع تنوع الانظمة الامنية نقدم لكم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتى بالرازاز

بوابات التعقيم الذاتى بالرازاز

(للبيع)

بوابات التعقيم الذاتي بالرذاذ بوابات التعقيم الذاتي، وهي عبارة عن وحدة متنقلة للتعقيم، تعمل آليا عن .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/1/2021
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