للاستقدام شغالات منزلية سرعه وانجاز

(فرصة عمل)
|للاستقدام من الفلبين كينيا اوغندا بنجلاديش باكستان بورنداي مكتب صادرة نجد للاستقدام مكتب مرخص ومعتمد من مساند ووزارة العمل ترخيص رقم 4001846 نستقدم من كينيا الفلبين اوغندا بنجلاديش باكتسان بورنداي سرعه وانجاز للتواصل على الواتس 0540076284
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجابر للتسويق
|التليفون:
|0540076284
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082036
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
200 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل