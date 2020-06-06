للاستثمار ارض صناعية شارع عام تصلح مستشفى اومجمع طبي

(للبيع)

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صورة الاعلان: للاستثمار ارض صناعية شارع عام تصلح مستشفى اومجمع طبي - في أبو ظبي الإمارات

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للاستثمار ارض صناعية شارع عام تصلح مستشفى اومجمع طبي مساحة الارض ( 100×100 قدم ) م 32/01 مبني عليها غرفة ويوجد فيها كهرباء وماء السعر ( 400.000 درهم سنوي ) للتواصل بوحمدان( 0557511102 )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - مصفح
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 400,000 درهم
تاريخ الإعلان: 7/6/2020
رقم الإعلان: 2060346
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