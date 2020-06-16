للاستثمار ارض صناعية شارع عام تصلح مستشفى اومجمع طبي بسعر رائع

(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للاستثمار ارض صناعية شارع عام تصلح مستشفى اومجمع طبي مساحة الارض ( 100×100 قدم ) م 32/01 مبني عليها غرفة ويوجد فيها كهرباء وماء السعر ( 250.000 درهم سنوي ) للتواصل بوحمدان( 0557511102 )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- مصفح
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060893
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