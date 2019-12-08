للاجار فيلا جديدة بمساكن نسمة

(للإيجار)
|للاجار فيلا جديدة بالشارقة مشروع مساكن نسمة ، منطقة الطي عند السيوح ( خلف مسجد الشارقة الكبير ) المساحة 3505 قدم - 326 متر الفيلا طابقين ، 4 غرف ماستر وغرفة خادمة ، ومجلس ، وغرفة دراسة او ضيوف حديقة كبيرة ، باركنج خاص للفيلا ، بنية تحتية المنطقة كاملة مطلوب 115 الف درهم سنوي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الطي
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|115,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046519
3,000,000 درهم
3,500,000 درهم
2,650,000 درهم
2,500,000 درهم
1,350,000 درهم
3,000,000 درهم
1,400,000 درهم
2,000,000 درهم
2,200,000 درهم
2,700,000 درهم
3,000,000 درهم
2,200,000 درهم
2,450,000 درهم
1,200,000 درهم