للاجار فيلا جديدة بمساكن نسمة

للاجار فيلا جديدة بالشارقة مشروع مساكن نسمة ، منطقة الطي عند السيوح ( خلف مسجد الشارقة الكبير ) المساحة 3505 قدم - 326 متر الفيلا طابقين ، 4 غرف ماستر وغرفة خادمة ، ومجلس ، وغرفة دراسة او ضيوف حديقة كبيرة ، باركنج خاص للفيلا ، بنية تحتية المنطقة كاملة مطلوب 115 الف درهم سنوي