للاجار فيلا جديدة بمساكن نسمة

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تفاصيل الإعلان
للاجار فيلا جديدة بالشارقة مشروع مساكن نسمة ، منطقة الطي عند السيوح ( خلف مسجد الشارقة الكبير ) المساحة 3505 قدم - 326 متر الفيلا طابقين ، 4 غرف ماستر وغرفة خادمة ، ومجلس ، وغرفة دراسة او ضيوف حديقة كبيرة ، باركنج خاص للفيلا ، بنية تحتية المنطقة كاملة مطلوب 115 الف درهم سنوي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 00971562135283

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العنوان: - الطي
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 115,000 درهم
تاريخ الإعلان: 25/12/2019
رقم الإعلان: 2046519
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