للاجار فيلا بالسيوح

للايجار فيلا بالشارقة السيوح مساحة الارض 18000 قدم مساحة البناء 7000 قدم الدور الاول 5 غرف مجلس و صالة الدور الارضي ، مجلس و غرفة طعام و مطبخ و غرفة و مطبخ خارجي و غرفة خادمة و غرفة غسيل مطلوب 140,000 درهم للتواصل 00971562135283