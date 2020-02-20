للاجار فيلا بالسيوح

(للإيجار)
|للايجار فيلا بالشارقة السيوح مساحة الارض 18000 قدم مساحة البناء 7000 قدم الدور الاول 5 غرف مجلس و صالة الدور الارضي ، مجلس و غرفة طعام و مطبخ و غرفة و مطبخ خارجي و غرفة خادمة و غرفة غسيل مطلوب 140,000 درهم للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
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|العنوان:
|- السيوح
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|140,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053493
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