للاجار فيلا بالرماقية

(للإيجار)
|للاجار فيلا بالشارقة الرماقية مساحة 10,000 قدم 5 غرف ومجلس وصالة ومسبح مطلوب 90 الف درهم للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرماقية
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|2/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058701
1,600,000 درهم
1,850,000 درهم
3,600,000 درهم
2,500,000 درهم
850,000 درهم
140,000 درهم
2,750,000 درهم
2,950,000 درهم
1,200,000 درهم
3,200,000 درهم
750,000 درهم
1,200,000 درهم
2,000,000 درهم
2,400,000 درهم
5,500,000 درهم