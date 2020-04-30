للاجار فيلا بالرماقية

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تفاصيل الإعلان
للاجار فيلا بالشارقة الرماقية مساحة 10,000 قدم 5 غرف ومجلس وصالة ومسبح مطلوب 90 الف درهم للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 00971562135283

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العنوان: - الرماقية
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 90,000 درهم
تاريخ الإعلان: 2/5/2020
رقم الإعلان: 2058701
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