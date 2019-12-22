للإيجار مفروش شقه مميزة بكمبوند كازا بيفرلي هيلز الشيخ زايد 137 متر

(للإيجار)
|للإيجار مفروش شقه مميزة بكمبوند كازا بيفرلي هيلز الشيخ زايد • المساحه: 137 متر • الدور الثاني بأسانسير • 2 غرفة نوم و2 حمام • تشطيب هاي سوبر لوكس • موقع مميز جدا فيو مفتوح • تؤجر بالفرش كامل والأجهزة • يوجد حصة في الرووف والجراج الايجار: 17000 جنية شهريا لمزيد من التفاصيل والمعاينة: 01096834595
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Future Home
|التليفون:
|01096834595
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|العنوان:
|كمبوند كازا بيفرلي هيلز الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|17,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046130
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