للإيجار مفروش شقه مميزة بكمبوند بيفرلي هيلز الشيخ زايد 225 متر

(للإيجار)
|للإيجار مفروش شقه مميزة بكمبوند بيفرلي هيلز الشيخ زايد • المساحه: 225 متر • الدور الثالث بأسانسير • 3 غرف وليفنج و3 حمام • تشطيب هاي سوبر لوكس • موقع مميز جدا فيو مفتوح الايجار: 18000 جنية شهريا لمزيد من التفاصيل والمعاينة: 01096834595
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Future Home
|التليفون:
|01096834595
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|العنوان:
|كمبوند بيفرلي هيلز الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|18,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046132
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