(للإيجار)
|للإيجار شقة مفروشة موقع مميز بمدينة نصربرج يرى عباس العقاد الرئيسي . 2نوم 2ريسبشن حمام واحد فرش راقي تشطيب هاي لوكس فرش راقي تشطيب هاي لوكس اليوم 650ج الشهر 12000ج للحجز 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095911
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