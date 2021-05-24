(للإيجار)
|للإيجار شقة مفروشة . بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار مول سيتي ستارز . 2غرف نوم . 2ريسبشن . وليفنج . حمام واحد . مطبخ بجميع الأجهزة الكهربائية . فرش راقي تشطيب هاي لوكس . اليوم 800ج الشهر 14000ج للإستعلام 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094836
650 جنيه
500 جنيه
450 جنيه
336,000 جنيه
333,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
1,200 جنيه
9,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
700 جنيه
10,000 جنيه
152,000 جنيه
182,000 جنيه
156,000 جنيه
144,000 جنيه
1,000 جنيه
450 جنيه