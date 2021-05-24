(للإيجار)
|للإيجار شقة مفروشة . أول سكن . بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار مول سيتي ستار . 3نوم . 2ريسبشن . 2حمام . فرش راقي تشطيب هاي لوكس . مكيفة بالكامل اليوم 700ج الشهر 14000ج للإستعلام 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094837
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