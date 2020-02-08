(للإيجار)
|للإيجار شقة سوبر لوكس مفروشة بالمهندسين تصلح لزوجين + طفل غرفة نوم + 2 حمام + ريسبشن (سفرة - صالون - انتريه) مطبخ + بلكونه فرش راقي - تكيفات جديدة - دهانات جديدة - عمارة عائلية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد بسيونى
|التليفون:
|01006983000
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|العنوان:
|3ش العراق- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052128
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