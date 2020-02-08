للإيجار شقة سوبر لوكس مفروشة بالمهندسين

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للإيجار شقة سوبر لوكس مفروشة بالمهندسين - في الجيزة مصر

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للإيجار شقة سوبر لوكس مفروشة بالمهندسين تصلح لزوجين + طفل غرفة نوم + 2 حمام + ريسبشن (سفرة - صالون - انتريه) مطبخ + بلكونه فرش راقي - تكيفات جديدة - دهانات جديدة - عمارة عائلية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد بسيونى
التليفون: 01006983000

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العنوان: 3ش العراق- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/2/2020
رقم الإعلان: 2052128
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