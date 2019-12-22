(للإيجار)
|للإيجار دوبلكس علوي بكمبوند ويستاون سوديك الشيخ زايد • المساحة: 234 متر • الدور الثاني والثالث • تشطيب الترا سوبر لوكس • 3 غرف وليفنج و4 حمام • موقع وفيو مفتوح مميز جدا • يؤجر بالمطبخ والتكييفات والأجهزة الايجار: 18000 جنيه شهريا لمزيد من التفاصيل والمعاينة: 01096834595
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Future Home
|التليفون:
|01096834595
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|كمبوند ويستاون سوديك الشيخ زايد- الشيخ زايد
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|18,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046128
17,000 جنيه
3,250,000 جنيه
3,600,000 جنيه
2,500,000 جنيه
3,200,000 جنيه
300 جنيه
300 جنيه
(للإيجار)- في الجيزة مصر
500 جنيه
10,000 جنيه
2,750,000 جنيه
2,100,000 جنيه
145 جنيه
اتصل
3,700,000 جنيه
اتصل