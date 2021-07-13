(للإيجار)
|للإيجار . إستديو مفروش . بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار المولات سيتي ستارز . وسيتي سنتر غرفة نوم . وريسبشن . حمام . ومطبخ أمريكي . فرش راقي تشطيب هاي ديلوكس . برج فخم . مدخل شيك أمن 24ساعة . اليوم 950ج الشهر. 15000ج للحجز والاستفسار يمكنك الاتصال بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|950 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099897
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