(للإيجار)
|للأيجار فيلابمشرف دورين ونص وسرداب وديوانيه زاويه موقع مميزمدخل ومخرج سهل مواقف داخليه وخارجيه سنترال وسيراميك مجدده بالكامل كبتات بالطوفه11 غرفه نوم منهم ماستر5صالات كبيرة مع حمام ومغاسل ضيوف 2مطبخ مجهزومطبخ تحضيري ومطبخ امريكي غرفه عامله وغسيل وغرفه سايق مواقف كثيره ايجار2500دينارللمراجعه97360088
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد الوالي
|التليفون:
|97360088
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|العنوان:
|مشرف- مشرف
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 دينار
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046745
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