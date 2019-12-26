للأيجار دوربمشرف تاني مصعدتشطيب جديد لم يسكن من قبل سوبر ديلوكس كل شيء مر

(للإيجار)
|للأيجار دوربمشرف تاني مصعدتشطيب جديد لم يسكن من قبل سوبر ديلوكس كل شيء مركزي شترات كهرباء كبتات بالطوفه ٤غرف نوم منهم ٢ماستر مع تبديل ملابس صاله كبيرة مغاسل وحمام ضيوف مطبخ مجهزبالكامل غرفه عامله ٥حمام ايجار٨٥٠دينارللمقيمين والأجانب للمراجعه97360088
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد الوالي
|التليفون:
|97360088
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|العنوان:
|مشرف- مشرف
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850 دينار
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046740
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