للأيجار دوربمشرف تاني مصعدتشطيب جديد لم يسكن من قبل سوبر ديلوكس كل شيء مر

للأيجار دوربمشرف تاني مصعدتشطيب جديد لم يسكن من قبل سوبر ديلوكس كل شيء مركزي شترات كهرباء كبتات بالطوفه ٤غرف نوم منهم ٢ماستر مع تبديل ملابس صاله كبيرة مغاسل وحمام ضيوف مطبخ مجهزبالكامل غرفه عامله ٥حمام ايجار٨٥٠دينارللمقيمين والأجانب للمراجعه97360088