للأيجار دورارضي ساقط بمشرف تشطيب جديدلم يسكن من قبل مدخل وحوش خاص سوبرديلوك

(للإيجار)
|للأيجار دورارضي ساقط بمشرف تشطيب جديدلم يسكن من قبل مدخل وحوش خاص سوبرديلوكس كل شيء مركزي شترات كهرباء كبتات بالطوفه ٣غرف نوم منهم ماسترمع تبديل ملابس صاله وصالون مغاسل وحمام ضيوف مطبخ مجهزبالكامل غرفه عامله ٤حمام ايجار٧٥٠دينار للمقيمين والأجانب للمراجعه97360088
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد الوالي
|التليفون:
|97360088
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|العنوان:
|مشرف- مشرف
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750 دينار
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046737
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