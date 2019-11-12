(للإيجار)
|للأيجار دورارضي ساقط بالفنيطيس مدخل وحوش خاص تشطيب سوبر ديلوكس مساحات كبيره كل شيء مركزي سراميك وسنترال٣غرف نوم منهم ماسترمع تبديل ملابس صاله وصالون مع حمام للضيوف مطبخ مجهزغرفه عامله وغسيل ٤حمام ايجار٦٥٠دينارللمراجعه97360088
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد الوالي
|التليفون:
|97360088
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|العنوان:
|فنيطيس- فنيطيس
مبارك الكبير - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650 دينار
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046741
(للإيجار)- في مبارك الكبير الكويت
750 دينار