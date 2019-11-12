للأيجار دورارضي ساقط بالفنيطيس مدخل وحوش خاص تشطيب سوبر ديلوكس مساحات كبيره

(للإيجار)

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الكويت (مبارك الكبير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للأيجار دورارضي ساقط بالفنيطيس مدخل وحوش خاص تشطيب سوبر ديلوكس مساحات كبيره كل شيء مركزي سراميك وسنترال٣غرف نوم منهم ماسترمع تبديل ملابس صاله وصالون مع حمام للضيوف مطبخ مجهزغرفه عامله وغسيل ٤حمام ايجار٦٥٠دينارللمراجعه97360088
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد الوالي
التليفون: 97360088

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العنوان: فنيطيس- فنيطيس
مبارك الكبير -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: 650 دينار
تاريخ الإعلان: 26/12/2019
رقم الإعلان: 2046741
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صورة الاعلان: للأيجار دوربالمسايل اول مصعدمساحات واسعه تشطيب راقي شترات مواقف متوفره 4غرف - في مبارك الكبير الكويت

للأيجار دوربالمسايل اول مصعدمساحات واسعه تشطيب راقي شترات مواقف متوفره 4غرف

(للإيجار)

- في مبارك الكبير الكويت

للأيجار دوربالمسايل اول مصعدمساحات واسعه تشطيب راقي شترات مواقف متوفره 4غرف نوم 2ماسترمع تبديل ملابس.
القسم: 

750 دينار

12/11/2019
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