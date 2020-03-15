لكل منتظري ساويريس في التجمع باميز كمبوند سكني مساحة 400 فدان امتلك وحدتك

(للبيع)
|امتلك وحدتك في التجمع مع المهندس ساويريس علي مساحة 400 فدان باميز موقع بالتجمع كمبوند كامل المرفق والخدمات والوحدات تشطيب علي اعلي مستوي كان لازم اول مشروع في التجمع يكون علي مستوي اللي منتظرينوا عملائنا من شركتنا قدمانلك اقوي نظام تقسيط بالتجمع 10% مقدم من قيمة الوحدة المختارة وبالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد للتفاصيل اكتر كملنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056062
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