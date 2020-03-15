لكل منتظري ساويريس في التجمع باميز كمبوند سكني مساحة 400 فدان امتلك وحدتك

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تفاصيل الإعلان
امتلك وحدتك في التجمع مع المهندس ساويريس علي مساحة 400 فدان باميز موقع بالتجمع كمبوند كامل المرفق والخدمات والوحدات تشطيب علي اعلي مستوي كان لازم اول مشروع في التجمع يكون علي مستوي اللي منتظرينوا عملائنا من شركتنا قدمانلك اقوي نظام تقسيط بالتجمع 10% مقدم من قيمة الوحدة المختارة وبالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد للتفاصيل اكتر كملنا 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

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العنوان: التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/3/2020
رقم الإعلان: 2056062
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15/3/2020
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15/3/2020
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15/3/2020
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15/3/2020
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15/3/2020
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القسم: 

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15/3/2020
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15/3/2020
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15/3/2020
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