لكل منتظري ساويريس في التجمع باميز كمبوند سكني مساحة 400 فدان امتلك وحدتك

امتلك وحدتك في التجمع مع المهندس ساويريس علي مساحة 400 فدان باميز موقع بالتجمع كمبوند كامل المرفق والخدمات والوحدات تشطيب علي اعلي مستوي كان لازم اول مشروع في التجمع يكون علي مستوي اللي منتظرينوا عملائنا من شركتنا قدمانلك اقوي نظام تقسيط بالتجمع 10% مقدم من قيمة الوحدة المختارة وبالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد للتفاصيل اكتر كملنا 01211411556