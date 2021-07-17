لكل محاضر متهم بتأجير قاعة تدريب ومحاضرات

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تفاصيل الإعلان
لكل محاضر متهم بتأجير قاعة تدريب ومحاضرات أو استوديو لتصوير محاضراتك بمدينة نصر بنقدملك قاعات محاضرات للايجار بأعداد مختلفة تبدأ من 2 حتى 300 فرد و مفاجأة العيد سعر الساعة يبدأ من 40 جنية . احجز دلوقتى و ابدأ بعد العيد جميع القاعات مكيفة سبورة White Board كبيرة 2 متر كافيتريا للمشروبات خطين انترنت بسرعة تحميل 50 و سرعه رفع 14 قريب من جميع وسائل المواصلات و الشوارع الرئيسية او اضغط هنا للتواصل واتساب و ارسال كتالوج الصور والعروض wa.me/201005064264
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: top master
التليفون: 01005064264

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: أول مكرم عبيد- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/7/2021
رقم الإعلان: 2100228
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بالمربع الذهبي

شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بالمربع الذهبي

(للإيجار)

شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بالمربع الذهبي . بين شارع أحمد فخري والنادي الأهلي دور أ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

17/7/2021
صورة الاعلان: مصنع 400م بمجمع الصناعى العجمى

مصنع 400م بمجمع الصناعى العجمى

(للبيع)

مصنع 400م بمجمع الصناعى العجمى البيطاش يصلح لجميع الانشطه للايجار او البيع بسعر مغرى سعر الايجار 120.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

17/7/2021
صورة الاعلان: طوب بجميع الانواع والمقاسات اعلي جودة

طوب بجميع الانواع والمقاسات اعلي جودة

(للبيع)

شركة العمار مصر تقدم لعملائها الكرام طوب أحمر طفلي معتمد من معامل كليات الهندسة جامعة القاهرة وجامعة.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

16/7/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع بجاردينيا الشمس بالتوسعات الشماليه ب6 أكتوبر

شقه للبيع بجاردينيا الشمس بالتوسعات الشماليه ب6 أكتوبر

(للبيع)

شقه للبيع بجاردينيا الشمس بالتوسعات الشماليه ب6 أكتوبر شقه للبيع 150م موقع مميز ودقائق إلي مول العر.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,100,000 جنيه

16/7/2021
صورة الاعلان: الزى الموحد واليونيفورم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم )

الزى الموحد واليونيفورم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

الزى الموحد واليونيفورم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/7/2021
صورة الاعلان: اكبر مصنع يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم

اكبر مصنع يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

اكبر مصنع يونيفورم فى مصر (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/7/2021
صورة الاعلان: اكواب ورقية

اكواب ورقية

(للبيع)

تقدم شركة دالتكس إيجيبت للإستيراد والتصدير لعملائها الكرام { ماكينة طباعة الفلكسو 5 الوان للاكواب ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

15/7/2021
صورة الاعلان: اخصائيين تقويم أسنان

اخصائيين تقويم أسنان

(فرصة عمل)

لمجموعة طبية بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية اخصائيين تقويم أسنان خبرة لاتقل عن سنتين بع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/7/2021
صورة الاعلان: اشتري شقتك واستثمرها ب2700 ج قدام العاصمة الادارية

اشتري شقتك واستثمرها ب2700 ج قدام العاصمة الادارية

(للبيع)

زود راس مالك معانا لما هتجيب شقة مقابلة للعاصمة الادارية بالحي المتميز بسعر متر يبدا من 2700ج وبمس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

432,000 جنيه

15/7/2021
صورة الاعلان: مواظفين استقبال

مواظفين استقبال

(فرصة عمل)

موظفين عالقة نزالء ) بنات فقط ( يشترط اجادة لغة انجليزية + مظهر الئق وبدون حجاب – السن من 21 : 28 سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

15/7/2021
صورة الاعلان: شقه ايجار مصيف بالعجمى الهانوفيل بجوار البحر

شقه ايجار مصيف بالعجمى الهانوفيل بجوار البحر

(للإيجار)

شقه غرفتين وصاله مجهزة بالكامل بالمنطقه المميزة بالهانوفيل الدور التانى تطل على حديقة فيلا والايجار.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

200 جنيه

15/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين

مطلوب فنيين

(فرصة عمل)

مطلوب لكبري الفنادق بشرم الشيخ والغردقة والجونة والسخنة والساحل - فنيون معدات مطابخ ) بخبره( - السن .
العنوان:

القاهرة - مصر

5,000 جنيه

15/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تبريد وتكييف

مطلوب فنيين تبريد وتكييف

(فرصة عمل)

بريد وتكييف فنيين صيانة وليس انشاءات – شرم الشيخ والغردقة والساحل والسخنة – السن سنة 40 : 18 راتب 3.
العنوان:

القاهرة - مصر

5,000 جنيه

15/7/2021
صورة الاعلان: ملابس طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر

ملابس طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر

(للبيع)

ملابس طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/7/2021
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