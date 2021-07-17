لكل محاضر متهم بتأجير قاعة تدريب ومحاضرات أو استوديو لتصوير محاضراتك بمدينة نصر بنقدملك قاعات محاضرات للايجار بأعداد مختلفة تبدأ من 2 حتى 300 فرد و مفاجأة العيد سعر الساعة يبدأ من 40 جنية . احجز دلوقتى و ابدأ بعد العيد جميع القاعات مكيفة سبورة White Board كبيرة 2 متر كافيتريا للمشروبات خطين انترنت بسرعة تحميل 50 و سرعه رفع 14 قريب من جميع وسائل المواصلات و الشوارع الرئيسية او اضغط هنا للتواصل واتساب و ارسال كتالوج الصور والعروض wa.me/201005064264