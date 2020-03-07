لكل عشاق الصيد امتلك شاليه 90م فى السخنة

(للبيع)
|استمتع بصيد احلى سمك فى اجمل مارينا للصيد فى بالم بيتش السخنة وامتلك شاليهك 90م (غرفتين +رسبشن+مطبخ أمريكي+ حمام)تشطيب سوبر لوكس وبمقدم بسيط جداوالباقي بالتقسيط المريح بدون فوائد مستني ايه يلا كلمنا علي 01201135481 وكل احلى سمك واستمتع باجمل بحر فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|149,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055304
103,000 جنيه
273,000 جنيه
169,000 جنيه
176,000 جنيه
154,000 جنيه
162,000 جنيه
120,000 جنيه
147,000 جنيه
141,000 جنيه
205,000 جنيه
109,000 جنيه
116,000 جنيه
165,000 جنيه
150,000 جنيه
323,000 جنيه