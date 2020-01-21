لكل الاسرلدينا مربيات وجليسات اطفال خبرة افارقه ومصريات وتمريض وشغالات

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تفاصيل الإعلان
لكل الاسرالتي تبحث عن عماله منزليه بمصر الاقامه وغير الاقامه تناسب كافه المستويات الاجتماعيه لدينا بيبي سيتر من كل الجنسيات والتمريض وراعيه كبار السن والمرافق الخاص بالمرضي والطباحات والشغالات عماله تنظيف 01226513129
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mahmoud
التليفون: 01226513129

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العنوان: كل مصر- كل مصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049936
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صورة الاعلان: نوفر مربيات الاطفال و جليسات المسنين و الخادمات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر مربيات الاطفال و جليسات المسنين و الخادمات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر مربيات الاطفال و جليسات المسنين و الخادمات لجميع المحافظات01126700074 نوفر للاسر و العائلات الر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: مربيات"ش غالات"را عيات مسنين طباخات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربيات"ش غالات"را عيات مسنين طباخات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

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مربيات"شغالات"راعيات مسنين طباخات نوفرها لكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: توفير خادمات ومربيات وراعيات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

توفير خادمات ومربيات وراعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

توفير خادمات ومربيات وراعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 نوفر احسن وامهر العماله المنزليه وبمخت.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: نمد الأسر بأفضل شغالات,جليسا ت مسنين,مربيات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمد الأسر بأفضل شغالات,جليسا ت مسنين,مربيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمد الأسر بأفضل شغالات,جليسات مسنين,مربيات لكافة المحافظات01223333060 نوفر للاسر و العائلات الراقية .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: نزودكم بالشغالات,ال مربيات راعيات المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نزودكم بالشغالات,ال مربيات راعيات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزودكم بالشغالات,المربيات راعيات المسنين لكافة المحافظات01223333060 جميع انواع العمالة المنزلية بنوف.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: نوفر الخدم والشغالات وجلبسات المسنين والمربيات بجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر الخدم والشغالات وجلبسات المسنين والمربيات بجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر الخدم والشغالات وجلبسات المسنين والمربيات بجميع المحافظات01126700074 مكتب الوطنية لتوظيف الشغال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

11/1/2020
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صورة الاعلان: نوفر شغالات,مربيا ت,جليسات مسنين ماهرات وامينات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر شغالات,مربيا ت,جليسات مسنين ماهرات وامينات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر شغالات,مربيات,جليسات مسنين ماهرات وامينات لكافة المحافظات01126700074 نوفر لكم خادمات فلبينيات ،.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: أفضل الخادمات والمربيات وجليسات المسنين نوفرها بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

أفضل الخادمات والمربيات وجليسات المسنين نوفرها بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

أفضل الخادمات والمربيات وجليسات المسنين نوفرها بكافة المحافظات01223333060 لكل بيت نلتزم بتوفير كافة .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: نوفر أمهر شغالات,مربيا ت,طباخات,راع يات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر أمهر شغالات,مربيا ت,طباخات,راع يات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر أمهر شغالات,مربيات,طباخات,راعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 الوطنية ترحب بعملائها الكرام .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: لدينا الشغالات وراعيات المسنين والمربيات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا الشغالات وراعيات المسنين والمربيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا الشغالات وراعيات المسنين والمربيات لكافة المحافظات01017902000 لدينا لجميع الأسر ولكافة المحافظ.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: راعيات مسنين,مربيات ,شغالات وخدم نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

راعيات مسنين,مربيات ,شغالات وخدم نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعيات مسنين,مربيات,شغالات وخدم نوفرها لجميع المحافظات01223333060 نوفر للاسر و العائلات الراقية بالض.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: شغالات_طباخا ت_جليسات مسنين ومربيات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

شغالات_طباخا ت_جليسات مسنين ومربيات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالات_طباخات_جليسات مسنين ومربيات نوفرها لكافة المحافظات01223333060 مكتب الوطنية لتوظيف الشغالات وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/1/2020
صورة الاعلان: نوفرللاسر عاملة النظافة وجليسة المسن والمربية بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفرللاسر عاملة النظافة وجليسة المسن والمربية بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفرللاسر عاملة النظافة وجليسة المسن والمربية بكافة المحافظات01223333060 أفضل عماله مصريه وأجنبية من.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: نوفر أفضل الخادمات والمربيات وجليسات المسنين بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر أفضل الخادمات والمربيات وجليسات المسنين بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر أفضل الخادمات والمربيات وجليسات المسنين بكافة المحافظات01126700074 خدم شغالات اجانب من نيجيريا .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: مع #مارفيل أنتى وأسرتك في أمان - في القاهرة مصر

مع #مارفيل أنتى وأسرتك في أمان

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

أوعي تترددي وأنتي بتختاري العاملات اللي في بيتك لأننا وببساطة في #شركة_مارفيل نوفر لكي شغالات وعامل.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

31/12/2019
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