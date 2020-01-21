لكل الاسرلدينا مربيات وجليسات اطفال خبرة افارقه ومصريات وتمريض وشغالات

(طلب عمل)
|لكل الاسرالتي تبحث عن عماله منزليه بمصر الاقامه وغير الاقامه تناسب كافه المستويات الاجتماعيه لدينا بيبي سيتر من كل الجنسيات والتمريض وراعيه كبار السن والمرافق الخاص بالمرضي والطباحات والشغالات عماله تنظيف 01226513129
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mahmoud
|التليفون:
|01226513129
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|كل مصر- كل مصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049936
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه