لكل اسره تبحث عن الرعايه للطفل وكبارالسن والمرضي نعمل من اجلكم وراحتكم

(طلب عمل)
|لكل اسرة تبحث عن الراحه والرعايه الامنه لكل افراد الاسرة وكافه الاشغال المنزليه طبخ وتنظيف هنوفرلكم كل احتياجتكم لدينا افضل العماله بفضل الله مربيات متخصصات وجليسات ورعايه المسنين والممرضين والمرافق الخاص والطباخه ومدير ه المنزل والسائق والحارث باسرته وكل الخدمات من كل الاعمار والموهلات تناسب كافه المستويات الاجتماعيه جاهزون لاستلام العمل الفوري للتواصل 01226513129
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mahmoud
|التليفون:
|00201226513129
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|العنوان:
|- كل الاحياء
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046012
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه