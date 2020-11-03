لكل اسرة تبحث عن مربية او جليسه او شغاله مصريه او افريقيه نعمل في خدمتكم

(طلب عمل)
|لطل الاسر نوفر كافه العماله والخدم والشغالات مربيات ورعايه كبارالسن والمرضي وعاملات تنظيف المقيمات وغير مواعيد ثابته كفاءات خبرة التزام بالعمل كل الاعمار ومن مختلف الجنسيات ومدن ومحافظات مصر 01226513129
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|servicesegypet
|التليفون:
|01226513129
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|كل مصر والمحافظات- كل المناطق
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077989
اتصل
اتصل
1 جنيه
اتصل
550,000 جنيه
2,000 جنيه
اتصل
اتصل
67,000 جنيه
67,000 جنيه
68,000 جنيه
68,000 جنيه
62,000 جنيه
1 جنيه
اتصل