لكل اسرة تبحث عن مربية او جليسه او شغاله مصريه او افريقيه نعمل في خدمتكم

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
لطل الاسر نوفر كافه العماله والخدم والشغالات مربيات ورعايه كبارالسن والمرضي وعاملات تنظيف المقيمات وغير مواعيد ثابته كفاءات خبرة التزام بالعمل كل الاعمار ومن مختلف الجنسيات ومدن ومحافظات مصر 01226513129
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: servicesegypet
التليفون: 01226513129

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العنوان: كل مصر والمحافظات- كل المناطق
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 400 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/12/2020
رقم الإعلان: 2077989
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: ارض 10000م فى ام زغيو مسجله عقد ازرق فاتحة ملف للبيع

ارض 10000م فى ام زغيو مسجله عقد ازرق فاتحة ملف للبيع

(للبيع)

ارض 10000م فى ام زغيو مسجله عقد ازرق فاتحة ملف للبيع اى مساحة منها تقطيع او ايجار سعر البيع المتر ب .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt

mas egypt

(للبيع)

بمناسبه اعياد الكريسماس تقدم ماس ايجيبت اقوى عروض التشطيبات 2021 💥خصم 20% علي جميع الباقات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: شقه 190متر واجهة بحري بمدينة الشروق - المنطقه الثالثه

شقه 190متر واجهة بحري بمدينة الشروق - المنطقه الثالثه

(للبيع)

شقه 190متر واجهة بحري (استلام فوري للشقة) (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: صيدلية تمليك بموقع راقى بالهرم

صيدلية تمليك بموقع راقى بالهرم

(للبيع)

صيدلية مجهزة 35م تمليك حصة بالارض مغلقة وبجوار عيادات وكثافة سكانية عالية شارع متفرع من الهرم مطل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

550,000 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: نوفر المربيات والشغالات وجليسات المسنين لكافة المحافظات

نوفر المربيات والشغالات وجليسات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

نوفر المربيات والشغالات وجليسات المسنين لكافة المحافظات01017902000 جميع انواع العمالة المنزلية بنوفر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

29/12/2020
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صورة الاعلان: ارخص كاميرات مراقبة

ارخص كاميرات مراقبة

(للبيع)

الموبايل مهم بقا اهم جهاز واكثر حاجة بنستخدمها كل شوية مينفعش يعدي يوم ولا دقيقة من غير ما تستخدم مو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( ابها ، الرياض ) : * مهندس ميكانيكا بالشروط الأتيه : خبرة فى ادارة .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجاردن باطلالة مباشرة علي بحر براس سدر

امتلك شاليهك بجاردن باطلالة مباشرة علي بحر براس سدر

(للتقسيط)

هتعيش في رفاهية وخصوصية تامة بامتلاك شاليه في راس سدر بمساحة67م علي اجمل شاطئ براس سدر مكون من (غرفة.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بروف علي اجمل شاطئ ذهبي في راس سدر

امتلك شاليهك بروف علي اجمل شاطئ ذهبي في راس سدر

(للتقسيط)

شاليه لقطة بموقع متميز للبيع بمقدم 84 الف فقط في راس سدر وتسهيلات في السداد وبدون فوايد بمساحة عشان .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: بمقدم68الف هتقدر تستثمر وتقضي مصيفك بامتلك شاليه علي شاطئ ذهبي بموقع متميز

بمقدم68الف هتقدر تستثمر وتقضي مصيفك بامتلك شاليه علي شاطئ ذهبي بموقع متميز

(للبيع)

بمقدم68الف هتقدر تستثمر وتقضي مصيفك بامتلك شاليه علي شاطئ ذهبي بموقع متميز في راس سدر بمساحة68م عل.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجاردن في راس سدر علي بعد 70 دقيقة من القاهرة

امتلك شاليهك بجاردن في راس سدر علي بعد 70 دقيقة من القاهرة

(للتقسيط)

بمقدم68الف هتقدر تستثمر وتقضي مصيفك بامتلك شاليه علي شاطئ ذهبي بموقع متميز في راس سدر بمساحة68م علي .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: انتهز الفرصة قبل اي حد وامتلك شاليه بمقدم62 الف بس في روزا

انتهز الفرصة قبل اي حد وامتلك شاليه بمقدم62 الف بس في روزا

(للتقسيط)

امتلك شاليهك بجاردن واسع علي اجمل شواطئ راس سدر بمقدم 62 الف فقط بس واختار نظام سداد اللي يناسبك بدو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحموضة PH ودرجة الحرارة

جهاز قياس درجة الحموضة PH ودرجة الحرارة

(للبيع)

جهاز قياس درجة الحموضة PH ودرجة الحرارة • التعويض التلقائي لدرجه الحرارة: 0-50°C. • التوقف التلقائي.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

1 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه

ماكينات ورقيه

(للبيع)

🙏 تسليم دفعه جديده من ماكينات الاكواب الورقية لعملاء دالتكس 👍🏻✅ ԅ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

29/12/2020
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