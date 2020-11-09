لكل احتياجات المنزل من عمالة منزلية مربيات وشغالات وراعيات مسنين بنوفرها لك

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل ونوفر السائق والساعى والشيف و السفرجى والجناينى والبواب والحارس والصبى والسكر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للعمالة المنزلية 01152290062_ 01273578880
التليفون: 01151800999

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العنوان: الاسكندريه- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2020
رقم الإعلان: 2076758
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صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجلي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: نوفر امهر شغالات.جليسا ت مسنين.مربيات لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر امهر شغالات.جليسا ت مسنين.مربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر امهر شغالات.جليسات مسنين.مربيات لجميع المحافظات01017902000 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنبيه .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

26/9/2020
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