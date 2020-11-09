لكل احتياجات المنزل من عمالة منزلية مربيات وشغالات وراعيات مسنين بنوفرها لك

(للبيع)
|"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل ونوفر السائق والساعى والشيف و السفرجى والجناينى والبواب والحارس والصبى والسكر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية للعمالة المنزلية 01152290062_ 01273578880
|التليفون:
|01151800999
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|العنوان:
|الاسكندريه- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076758
3,000 جنيه
2,000 جنيه