لكبرى مكاتب الهندسيةبالمملكة العربية السعودية -الدمام:: ::{{●مهندس مساحة ●}}:: خريج هندسة - خبرة 5 سنوات - شرط يعمل على الاوتوكاد وخبرة فى رفع المساحى الراتب 5000ريال {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع صور الشهادات و كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مهندس مساحة)::}} eltaef.hr2@gmail.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الموقع المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 للاستفسار والتواصل من الساعة9 صباحا : 5 عصرآ :: 01020001563 واتساب