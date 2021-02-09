لكبرى مكاتب الهندسيةبالمملكة العربية السعودية -الدمام:: ::{{●مهندس مساحة ●}

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تفاصيل الإعلان
لكبرى مكاتب الهندسيةبالمملكة العربية السعودية -الدمام:: ::{{●مهندس مساحة ●}}:: خريج هندسة - خبرة 5 سنوات - شرط يعمل على الاوتوكاد وخبرة فى رفع المساحى الراتب 5000ريال {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع صور الشهادات و كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مهندس مساحة)::}} eltaef.hr2@gmail.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الموقع المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 للاستفسار والتواصل من الساعة9 صباحا : 5 عصرآ :: 01020001563 واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11 درهم
تاريخ الإعلان: 9/2/2021
رقم الإعلان: 2083245
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