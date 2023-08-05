(Job request)
|لكبرى مكاتب الاستشارات الهندسية بجميع انحاء المملكة HR السن لا يزيد عن 35 سنة حبرة لا تقل عن 5 سنوات فى مجال الموارد البشرية خبرة سابقة بالسعودية 01202498337 01556255876 01556255977 website: #اخبار_السعوديه #ksa #السعودية #قطر #اكسبلور #رمزيات #الطائف #مكة #الرياض #جدة #البحرين #تصويري #الامارات #الكويت #ابها #تصاميم #الاماراتيi #السعودية_قطر #السعودية_ksa #السعودية💞 #السعودية_فوتو #السعودية_أولا #السعودية_الامارات
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ddash store
|Telephone:
|01556255876
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|مصر, مصر- الجيزه
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|10,000 Riyal
|Posting Date:
|5/8/2023
|Ad Number:
|2240014
Call
Call
1,000 Pound
1,200 Pound
1,000 جنيه مصري
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
120 Dollar
1 Pound
1 Pound
1 Dollar
100,000,000 Riyal
1 جنيه مصرى
1 Pound