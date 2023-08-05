لكبرى مكاتب الاستشارات الهندسية بجميع انحاء المملكة HR

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لكبرى مكاتب الاستشارات الهندسية بجميع انحاء المملكة HR السن لا يزيد عن 35 سنة حبرة لا تقل عن 5 سنوات فى مجال الموارد البشرية خبرة سابقة بالسعودية 01202498337 01556255876 01556255977 website: #اخبار_السعوديه #ksa #السعودية #قطر #اكسبلور #رمزيات #الطائف #مكة #الرياض #جدة #البحرين #تصويري #الامارات #الكويت #ابها #تصاميم #الاماراتيi #السعودية_قطر #السعودية_ksa #السعودية💞 #السعودية_فوتو #السعودية_أولا #السعودية_الامارات
Contact The Advertiser:
Contact Name: ddash store
Telephone: 01556255876

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Location: مصر, مصر- الجيزه
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 10,000 Riyal
Posting Date: 5/8/2023
Ad Number: 2240014
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Price
Posting Date
Ad Photo: شقة للبيع بسعر مميز في الشيخ زايد , خلف كومباوند رويال

شقة للبيع بسعر مميز في الشيخ زايد , خلف كومباوند رويال

(For Sale)

إدفع 25٪ وقسط الباقي علي 5 سنوات . واشتري شقه في الشيخ زايد موقع مميز خلف كومباوند رويال سيتي .
Location:

Giza - Egypt
Category: 

Call

5/8/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

مطلوب لكبرى الملاعب بالسعوديه ( الرياض ) : فنيين ملاعب بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . .
Location:

Cairo - Egypt

Call

5/8/2023
Ad Photo: أرخص ايجار ليموزين فى مصر - ايجار مرسيدس فيانو الفخمه

أرخص ايجار ليموزين فى مصر - ايجار مرسيدس فيانو الفخمه

(For Rent)

ايجار سيارة فاخرة في القاهرة، فقد تكون مرسيدس فيانو موديل 2022 خيارًا رائعًا يعتبر تاجير مرسيدس فيا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي .ارخص ايجار ميني باص

شركة نقل سياحي .ارخص ايجار ميني باص

(For Rent)

شركة نقل سياحي .ارخص ايجار ميني باص شركة نقل سياحي.ايجار حافلات سياحية ايجار نقل سياحي قائمة 01011.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

5/8/2023
Ad Photo: ايجار نقل سياحي-ايجار تويوتا هاي اس

ايجار نقل سياحي-ايجار تويوتا هاي اس

(For Rent)

- ميكروباص سياحي للايجار اليومي باقل سعر - تأجير تويوتا هاي اس 2020 بأسعار شاملة السائق والبنزين وا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 جنيه مصري

5/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي اتوبيس مرسيدس 50

شركة نقل سياحي اتوبيس مرسيدس 50

(For Rent)

تقوم شركة ليموزين مصر بايجار اتوبيسات وسيارات وميكروباصات وخدمات ليموزين علي اوسع نطاق في جمهوريه مص.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي تويوتا كوستر

شركة نقل سياحي تويوتا كوستر

(For Rent)

لذلك نعمل علي تقديم كافة الخدمات الخاصه بالنقل الجماعي ونقل الافراد وخدمات الليموزين علي اجمل مستوي .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي تويوتا هايس

شركة نقل سياحي تويوتا هايس

(For Rent)

تتميز شركة ليموزين مصر بان لديها اسطول ضخم وهائل بايجار سيارات واتوبيسات سياحية للتنقل والسفر لاي مك.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: ايجار مرسيدس E200 -ترانسفير مطار

ايجار مرسيدس E200 -ترانسفير مطار

(For Rent)

ايجار مرسيدس E200 -ترانسفير مطار ايجار مرسيدس بالسائق , 01011322557,ايجار مرسيدس,تاجير سيارات,لتأجير.
Location:

Cairo - Egypt

120 Dollar

5/8/2023
Ad Photo: شركه جرين هاوس للكومباكت و الكوريان

شركه جرين هاوس للكومباكت و الكوريان

(For Sale)

كل واحد بيبقى عنده افكار و مش عارف ينفذها ازاى بس #جرين_هاوس تقدر تنفذلك كل افكارك باستخدام الكوريان.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

1 Pound

5/8/2023
Ad Photo: فواصل حمامات – الواح كومباكت

فواصل حمامات – الواح كومباكت

(For Sale)

نورن ديزاين بتقدم الكومباكت HPL هندى وصينى وفرنسى بارخص سعر فى السوق وشامل الاكسسوارات الاستانلس ستي.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

5/8/2023
Ad Photo: , مصنع شنط مدارس تصنع شنط مدارس ,

, مصنع شنط مدارس تصنع شنط مدارس ,

(For Sale)

مصنع ايجيبت باج للشنط العنوان : 6 اكتوبر المنطقه الصناعيه الاولي تليفون : 01227777691 ويب سايت : w.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

1 Dollar

5/8/2023
Ad Photo: مدير مشروع

مدير مشروع

(Job request)

كبرى شركات المقاولات و الانشاءات بالمنطقة الشرقية – السعودية تطلب مدير مشروع ( مدنى – ميكانيكا ) با.
Location:

Cairo - Egypt

100,000,000 Riyal

5/8/2023
Ad Photo: توريد خامات الواح كومباكت HPLكومباكت هندي

توريد خامات الواح كومباكت HPLكومباكت هندي

(For Sale)

كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحد.
Location:

Giza - Egypt

1 جنيه مصرى

5/8/2023
Ad Photo: كومباكت hpl

كومباكت hpl

(For Sale)

شركة#ايلى بوب ديزاين شركة رائدة في مجال إستيراد و توريد الكومباكت elle-pop For #Compact - ايلى بوب .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

5/8/2023
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