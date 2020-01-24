(فرصة عمل)
|لكبرى مصانع التكييف والتبريد بالسعودية -الرياض :- ::{{●مهندس ميكانيكا عام ●}}:: - العمر من 28-33 سنة- خبرة 5 سنوات - رخصة قيادة مصرية سارية- اجادة اللغة الانجليزية - خبرة في برامج الاوفيس والاكسيل والاوتو كاد - الراتب من 3000-3500 ريال + 3شهور بدل سكن سنويا تصرف بشكل شهري +تامين طبي +اجازة سنوية مدفوعة 30يوم بالاضافة الى تذاكر الطيران + سيارة مؤمنة من الشركةeltaef.hr2@gmail.com للتواصل / 01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050283
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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