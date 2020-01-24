لكبرى مصانع التكييف والتبريد بالسعودية -الرياض :- ::{{●مهندس ميكانيكا عام ●}}:: - العمر من 28-33 سنة- خبرة 5 سنوات - رخصة قيادة مصرية سارية- اجادة اللغة الانجليزية - خبرة في برامج الاوفيس والاكسيل والاوتو كاد - الراتب من 3000-3500 ريال + 3شهور بدل سكن سنويا تصرف بشكل شهري +تامين طبي +اجازة سنوية مدفوعة 30يوم بالاضافة الى تذاكر الطيران + سيارة مؤمنة من الشركةeltaef.hr2@gmail.com للتواصل / 01020001563